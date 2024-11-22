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تقرير : استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليل الخميس-الجمعة ، بأن إسرائيل تغتال أربعة أطفال فلسطينيين كل أسبوع، في الضفة الغربية في المتوسط، منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

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وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن عنف المستوطنين يستمر في التسبب في تشريد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يمثلون نحو 1700 فلسطيني هُجروا بسبب أعمال العنف والترهيب والمضايقة من المستوطنين في المجتمعات البدوية والرعوية.


وأشار المكتب إلى تعاونه مع وكالة الأونروا، والسلطة الفلسطينية، وشركاء العمل الإنساني، لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدار يومين تقريباً في جنين ومخيم جنين للاجئين.

 
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