تقرير : استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن عنف المستوطنين يستمر في التسبب في تشريد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يمثلون نحو 1700 فلسطيني هُجروا بسبب أعمال العنف والترهيب والمضايقة من المستوطنين في المجتمعات البدوية والرعوية.
وأشار المكتب إلى تعاونه مع وكالة الأونروا، والسلطة الفلسطينية، وشركاء العمل الإنساني، لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدار يومين تقريباً في جنين ومخيم جنين للاجئين.
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