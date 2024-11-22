تقرير : استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليل الخميس-الجمعة ، بأن إسرائيل تغتال أربعة أطفال فلسطينيين كل أسبوع، في الضفة الغربية في المتوسط، منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

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وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن عنف المستوطنين يستمر في التسبب في تشريد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يمثلون نحو 1700 فلسطيني هُجروا بسبب أعمال العنف والترهيب والمضايقة من المستوطنين في المجتمعات البدوية والرعوية.