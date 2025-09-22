جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) في خبر عاجل أورده إن "قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله"، في حين نشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمركبات عسكرية إسرائيلية، قالوا إنها داخل الجامعة وعلى أبوابها.
