جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت

الإثنين، 22-09-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، جامعة بيرزيت الفلسطينية شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) في خبر عاجل أورده إن "قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله"، في حين نشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمركبات عسكرية إسرائيلية، قالوا إنها داخل الجامعة وعلى أبوابها.

 
 
