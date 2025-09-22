جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت

الوكيل الإخباري- اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، جامعة بيرزيت الفلسطينية شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

