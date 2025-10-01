الأربعاء 2025-10-01 07:33 ص
 

رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود

أسطول الصمود
 
الأربعاء، 01-10-2025 06:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة، إنه تم رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود العالمي، وسط حالة من التأهب القصوى.اضافة اعلان


وكان أسطول الصمود قد قال إنهم يواصلون الإبحار نحو غزة ويقتربون من علامة 120 ميلاً بحرياً، حيث جرى اعتراض سفنٍ سابقة، وأن الأسطول عاد إلى حالة التأهب باقتراب سفنٍ مجهولة الهوية دون أنوار من سفنهم.
 
 
