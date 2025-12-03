التنفيذ القضائي يحذر المواطنين من مفاجآت قانونية قبل السفر

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - دعت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام المواطنين لمراجعة أوضاعهم المالية والقانونية بشكل دوري، لا سيما قبل السفر، للتأكد من عدم وجود أي طلبات قضائية قد تعيق إجراءاتهم.

