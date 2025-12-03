الأربعاء 2025-12-03 11:35 ص

التنفيذ القضائي يحذر المواطنين من مفاجآت قانونية قبل السفر

الأربعاء، 03-12-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  دعت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام المواطنين لمراجعة أوضاعهم المالية والقانونية بشكل دوري، لا سيما قبل السفر، للتأكد من عدم وجود أي طلبات قضائية قد تعيق إجراءاتهم.

وأكدت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المتابعة المبكرة تساعد على تجنب أي تبعات قانونية، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الرقم الموحد 117111.

 
 


