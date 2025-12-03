الأربعاء 2025-12-03 11:39 ص

محاكمة امرأة في لندن لتّهمتها السير عكس الاتجاه على السلم الكهربائي

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   مثلت ميكايلا كوبلاند، 32 عامًا، أمام محكمة بريطانية بتهمة السير عكس الاتجاه على سلم متحرك في محطة نورث غرينتش بلندن. وتواجه كوبلاند تهمة استخدام السلم بطريقة غير مصرح بها، مع احتمال فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

ولم يُوضح بعد ما إذا كانت صعدت على سلم هابط أو نزلت على سلم صاعد، فيما نفت ارتكاب أي مخالفة. ظهرت أمام المحكمة مستخدمة العكازات، ومن المقرر عقد محاكمة قصيرة تستغرق نحو ثلاث ساعات في أبريل المقبل.


يُذكر أن هذه المخالفة نادرة ضمن اللوائح، التي تحظر أيضًا إساءة استخدام المصاعد والمداخل والسلالم المتحركة إلا في حالات الطوارئ، في وقت يشهد مترو لندن جدلاً متزايدًا حول سلامة النساء بعد ارتفاع جرائم العنف بنسبة 20% بين 2022 و2023.

 

ارم نيوز 

 
 


