شاهد - جيش الاحتلال ينشر صورة يزعم أنها لأبو عبيدة

وبحسب ما نشر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد ظهر "أبو عبيدة" يتوسط القائد العام السابق لكتائب القسام محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، اللذين اغتالتهما إسرائيل خلال ضربة واحدة في يونيو/حزيران عام 2024.
كما ظهر في الصورة، التي كانت أمام خريطة مكبرة لقطاع غزة، محمد عودة رئيس ركن الاستخبارات في الجناح العسكري لحماس، الذي لم تستطع إسرائيل استهدافه من بين قادة عسكريين بارزين تمكنت من اغتيالهم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الصورة كانت ضمن وثائق عُثر عليها في قطاع غزة، مضيفًا: "يعد ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس".
وأعلنت إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وهو ما لم تؤكده حركة حماس.
وتتهم إسرائيل "أبو عبيدة" بأنه مسؤول الدعاية التي تنفذها حركة حماس ضد إسرائيل عبر وسائل من بينها بث مقاطع فيديو للرهائن الذين تحتجزهم الحركة، لزيادة الضغط من ذويهم على الحكومة الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان العربي يثمن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة
-
أوكسفام: سكان غزة يخافون شبح النزوح
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,231 شهيدا
-
الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع
-
31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
-
أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة
-
ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 370 شهيدا في غزة