شاهد - جيش الاحتلال ينشر صورة يزعم أنها لأبو عبيدة

الوكيل الإخباري- نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، صورة قال إنها لاجتماع لمسؤولي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة ، يظهر فيها المتحدث باسمها حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أيام.

وبحسب ما نشر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد ظهر "أبو عبيدة" يتوسط القائد العام السابق لكتائب القسام محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، اللذين اغتالتهما إسرائيل خلال ضربة واحدة في يونيو/حزيران عام 2024.









كما ظهر في الصورة، التي كانت أمام خريطة مكبرة لقطاع غزة، محمد عودة رئيس ركن الاستخبارات في الجناح العسكري لحماس، الذي لم تستطع إسرائيل استهدافه من بين قادة عسكريين بارزين تمكنت من اغتيالهم.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الصورة كانت ضمن وثائق عُثر عليها في قطاع غزة، مضيفًا: "يعد ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس".



وأعلنت إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وهو ما لم تؤكده حركة حماس.