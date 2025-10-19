الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

"باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

ةة
بوراك أوزجيفيت
 
الأحد، 19-10-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   خرج النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت عن صمته ليحسم الجدل حول الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيعه لممتلكاته واستعداده لمغادرة تركيا.

اضافة اعلان

 

وفي ظهور له بمنطقة كوروچشمه، التقطته عدسات المصورين أثناء توقفه في محطة وقود بسيارته الفاخرة الجديدة، حيث نفى بشكل قاطع هذه الشائعات.


وقال أوزجيفيت في تصريحات للصحفيين: "لقد سئمت من نفي مثل هذه الأخبار. معظم ما يُنشر عني شائعات لا أساس لها ولا تستحق الرد".


وكانت تقارير قد زعمت أن أوزجيفيت عرض سياراته الفاخرة، بما فيها "رولز رويس"، إلى جانب ممتلكات عقارية في مناطق راقية مثل أچاركنت وشيلة، للبيع، ما أثار تكهنات حول استعداده للطلاق أو الانتقال للعيش خارج تركيا.


وفي سياق متصل، نشر بوراك وزوجته الممثلة فهرية أفجين صورة جديدة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لينفيا بشكل غير مباشر شائعات الانفصال التي لاحقتهما في الفترة الأخيرة، مؤكدين استمرار علاقتهما الأسرية.

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

325

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: الكلاب المنزلية والأطفال

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث للذهب عندما يتم وضعه في الزئبق

3232

فيديو منوع بطريقته الخاصة... شخص يصنع "كفر" لهاتف آيفون مقاوم للكسر مهما عرّضته لأسوأ الظروف

54

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك اخراج المفتاح المكسور في قفل الباب بكل سهولة

كتائب القسام

فلسطين حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

زيت الزيتون

أخبار محلية السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

غتغت

تكنولوجيا OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي



 
 





الأكثر مشاهدة