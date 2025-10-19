"باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

الوكيل الإخباري- خرج النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت عن صمته ليحسم الجدل حول الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيعه لممتلكاته واستعداده لمغادرة تركيا.

وفي ظهور له بمنطقة كوروچشمه، التقطته عدسات المصورين أثناء توقفه في محطة وقود بسيارته الفاخرة الجديدة، حيث نفى بشكل قاطع هذه الشائعات.



وقال أوزجيفيت في تصريحات للصحفيين: "لقد سئمت من نفي مثل هذه الأخبار. معظم ما يُنشر عني شائعات لا أساس لها ولا تستحق الرد".



وكانت تقارير قد زعمت أن أوزجيفيت عرض سياراته الفاخرة، بما فيها "رولز رويس"، إلى جانب ممتلكات عقارية في مناطق راقية مثل أچاركنت وشيلة، للبيع، ما أثار تكهنات حول استعداده للطلاق أو الانتقال للعيش خارج تركيا.



وفي سياق متصل، نشر بوراك وزوجته الممثلة فهرية أفجين صورة جديدة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لينفيا بشكل غير مباشر شائعات الانفصال التي لاحقتهما في الفترة الأخيرة، مؤكدين استمرار علاقتهما الأسرية.