جريمة مستوحاة من ألعاب الفيديو تهز مصر – طفل يقتل اخر بجريمة بشعة

الوكيل الإخباري- قررت النيابة العامة المصرية حبس طفل، يبلغ من العمر 13 عاماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زميله وتقطيع جثته إلى أجزاء، وفقاً لمصادر صحفية تحدثت لبي بي سي.

وقالت المصادر، التي اطلعت على التحقيقات، إن الطفل اعترف بارتكاب الجريمة عقب مشادة بينه وبين زميله في منزله، وأوضح أنه اعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى فارق الحياة، ثم استخدم منشاراً كهربائياً، مملوكاً لوالده الذي يعمل نجاراً، لتقطيع الجثة، مشيراً إلى أنه تعلم طريقة التنفيذ من إحدى الألعاب الإلكترونية على الإنترنت.



كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثرًا بمشاهد عنف شاهدها في أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.



وفي الواقعة التي هزّت محافظة الإسماعيلية، أقدم الطفل على قتل زميله في المدرسة بعد أن استدرجه إلى شقته مستغلا عدم وجود أحد من أسرته وقام بقتل زميله ثم أحضر منشارا كهربائيا خاصا بوالده الذي يعمل نجارا وقام بتقطيع جثمان زميله إلى أشلاء.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء من جثمان طفل مجهول الهوية بالقرب من منطقة كارفور الإسماعيلية.



وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيًا حول المكان، وبدأت عملية جمع المعلومات.