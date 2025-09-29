شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وتشهد مدينة غزة، منذ أيام، قصفًا عنيفًا، وتفجيرًا، ونسفًا للأبراج والبنايات السكنية، وتوغّلًا للآليات العسكرية من عدّة جهات.
وأفادت مصادر بأن طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين 9 شهداء ارتقَوا بنيران جيش الاحتلال في شارع النصر بمدينة غزة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وتمنع الوصول إليه، في مسعى لتطويق المنطقة وإجبار المواطنين على النزوح، رغم خطورة الأوضاع الميدانية.
ويواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في مخيم الشاطئ غربيّ مدينة غزة، حيث يواصل منذ أيام استهداف المخيم جوًّا وبرًّا، ما أسفر عن ارتكاب مجازر أودت بحياة العشرات من المدنيين.
وأشارت إلى استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين، جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شماليّ النصيرات، وسط القطاع.
