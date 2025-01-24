طائرات إسرائيلية تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل جنين

01:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717999 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن طائرات إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين. اضافة اعلان





و"كواد كابتر" طائرة مروحية مسيرة طورها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمت بكثافة -منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024- في عمليات استخبارية واستهداف المدنيين.



تتميز بصغر حجمها ودقتها العالية وسهولة برمجتها والتحكم بها عن بعد لجمع المعلومات، لكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من استهداف عدد من الحوامات من طراز "كواد كابتر" أثناء عملياتها وسيطرت عليها.