تسجيل صوتي "صادم" لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

الوكيل الإخباري- ردًا على شائعات اعتزالها الفن بعد غيابها عن الساحة مؤخرًا، أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي متداول أنها "لم ولن تعتزل الفن وستظل تغني حتى الموت، لأن الاعتزال هو الموت نفسه".

وأوضحت شيرين أنها "بخير وتعيش بحب الناس"، مشيرة إلى تعرضها لمحاولات تكسير وقتل من أقرب المقربين لها، لكنها حرصت على طمأنة جمهورها بأن حالتها النفسية مستقرة.



وكشفت النجمة أنها تجهز لمفاجآت غنائية جديدة ستنال إعجاب جمهورها قريبًا، بعد أن أثار هاشتاغ "#أين_شيرين" الجدل على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة غيابها الطويل وعدم صدور أي أخبار رسمية عنها.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن شيرين تواجه حالة اكتئاب وابتعدت عن العلاج مؤقتًا بسبب خلاف مع فريقها الطبي، لكنها بدأت مؤخرًا استكمال استعداداتها لألبومها الجديد، بعد تعليق نشاطها الفني وإلغاء جميع ارتباطاتها.

