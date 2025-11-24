الإثنين 2025-11-24 04:24 م
 

تسجيل صوتي "صادم" لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

تع
شيرين عبد الوهاب
 
الإثنين، 24-11-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   ردًا على شائعات اعتزالها الفن بعد غيابها عن الساحة مؤخرًا، أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي متداول أنها "لم ولن تعتزل الفن وستظل تغني حتى الموت، لأن الاعتزال هو الموت نفسه".

اضافة اعلان


وأوضحت شيرين أنها "بخير وتعيش بحب الناس"، مشيرة إلى تعرضها لمحاولات تكسير وقتل من أقرب المقربين لها، لكنها حرصت على طمأنة جمهورها بأن حالتها النفسية مستقرة.


وكشفت النجمة أنها تجهز لمفاجآت غنائية جديدة ستنال إعجاب جمهورها قريبًا، بعد أن أثار هاشتاغ "#أين_شيرين" الجدل على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة غيابها الطويل وعدم صدور أي أخبار رسمية عنها.


وأشارت تقارير إعلامية إلى أن شيرين تواجه حالة اكتئاب وابتعدت عن العلاج مؤقتًا بسبب خلاف مع فريقها الطبي، لكنها بدأت مؤخرًا استكمال استعداداتها لألبومها الجديد، بعد تعليق نشاطها الفني وإلغاء جميع ارتباطاتها.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة