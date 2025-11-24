تسجيل صوتي "صادم" لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

وأوضحت شيرين أنها "بخير وتعيش بحب الناس"، مشيرة إلى تعرضها لمحاولات تكسير وقتل من أقرب المقربين لها، لكنها حرصت على طمأنة جمهورها بأن حالتها النفسية مستقرة.
وكشفت النجمة أنها تجهز لمفاجآت غنائية جديدة ستنال إعجاب جمهورها قريبًا، بعد أن أثار هاشتاغ "#أين_شيرين" الجدل على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة غيابها الطويل وعدم صدور أي أخبار رسمية عنها.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن شيرين تواجه حالة اكتئاب وابتعدت عن العلاج مؤقتًا بسبب خلاف مع فريقها الطبي، لكنها بدأت مؤخرًا استكمال استعداداتها لألبومها الجديد، بعد تعليق نشاطها الفني وإلغاء جميع ارتباطاتها.
-
أخبار متعلقة
-
الموت يُغيّب ممثلاً هوليوودياً بارزاً (صورة)
-
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
-
تامر حسني يعود إلى مصر.. وتطور مقلق حول "ورم" في الكلى
-
الشامي يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي بكاء الفتيات
-
دينا الشربيني تلاحق صفحات فيسبوك بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز
-
رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها السري من مليونير مصري
-
دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة
-
تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح