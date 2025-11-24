حادث سير في شارع عبد الله غوشة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين مركبتين في شارع عبد الله غوشة بالقرب من مجمع جبر ، أسفر عن إصابة شخص واحد، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .

اضافة اعلان