تامر حسني يعود إلى مصر.. وتطور مقلق حول "ورم" في الكلى

تامر حسني
 
الإثنين، 24-11-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   عاد الفنان المصري تامر حسني إلى القاهرة قادماً من برلين بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين، خضع خلالها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من إحدى كليتيه إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأوضحت مصادر مقربة أن الأزمة بدأت بكيس صغير في الكلى، قبل أن يكتشف الأطباء في ألمانيا وجود ورم صغير سريع النمو استدعى التدخل الجراحي العاجل، ولا يزال الجزء المستأصل قيد التحليل المخبري، مع طمأنة الفريق الطبي عن استقرار حالته.


وكشف تامر حسني عبر حسابه على "فيسبوك" عن تفاصيل الأزمة، قائلاً: "كنت أعاني منذ فترة من أزمة صحية في الكلى، واضطررت إلى الخضوع لتدخل جراحي فوري.. الحمد لله على كل حال".


وأضاف بعد عودته إلى مصر: "لا أجد الكلمات التي تعبر عن امتناني لمشاعركم الصادقة، سأستكمل حالياً فترة علاجي في مصر".

 

