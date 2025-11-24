الشامي يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي بكاء الفتيات

الوكيل الإخباري- أثارت مقاطع فيديو قصيرة من حفل الفنان الشامي في بغداد جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور عدد من الفتيات الصغيرات يبكين تأثرًا بغنائه على المسرح.

وانتقد بعض المتابعين الفتيات واعتبروا تصرفهن "قصورًا في التربية"، ما دفع الشامي للرد عبر فيديو على حسابه في إنستغرام، قائلاً: "الطفل بعمر الست والسبع سنوات يبحث عن الترفيه، ومن الطبيعي أن يكون الفن هو هذا المصدر".



حظي تعليق الشامي بإعجاب العديد من المتابعين الذين دافعوا عن الأطفال، بينما انتقد آخرون كلمات أغانيه واعتبروها غير مناسبة لجميع الفئات العمرية.



يُذكر أن الحفل شهد حضورًا كامل العدد وقدم الشامي باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.