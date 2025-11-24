الإثنين 2025-11-24 04:24 م
 

الشامي يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي بكاء الفتيات

غت
الشامي
 
الإثنين، 24-11-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   أثارت مقاطع فيديو قصيرة من حفل الفنان الشامي في بغداد جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور عدد من الفتيات الصغيرات يبكين تأثرًا بغنائه على المسرح.

اضافة اعلان


وانتقد بعض المتابعين الفتيات واعتبروا تصرفهن "قصورًا في التربية"، ما دفع الشامي للرد عبر فيديو على حسابه في إنستغرام، قائلاً: "الطفل بعمر الست والسبع سنوات يبحث عن الترفيه، ومن الطبيعي أن يكون الفن هو هذا المصدر".


حظي تعليق الشامي بإعجاب العديد من المتابعين الذين دافعوا عن الأطفال، بينما انتقد آخرون كلمات أغانيه واعتبروها غير مناسبة لجميع الفئات العمرية.


يُذكر أن الحفل شهد حضورًا كامل العدد وقدم الشامي باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

 

 ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة