شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها

وأوضحت أنها اختارت الابتعاد عن كل ما يسبب لها ضغطًا أو أذى نفسيًا، لا سيما مواقع الشتم الاجتماعي، مكتفية بـ"إنستغرام" ومقلّصة دائرة علاقاتها إلى أسرتها وأربعة أصدقاء مقرّبين، مع تقوية صلتها بالله.
وأكدت مرتجى أن الإنسان لا يمكنه إرضاء الجميع، ووجّهت الشكر لكل من يمنحها المحبة والاحترام. وقد لاقى منشورها تفاعلاً واسعًا من جمهورها، الذي دعم قرارها واعتبره خطوة صحيحة نحو السلام الداخلي.
