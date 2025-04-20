فيدان يلتقي وفدا من حماس في أنقرة

وأفادت وكالة الأناضول، بأن فيدان بحث في أنقرة مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية، إنه "تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها".
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن "الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي"، وتناول اللقاء كذلك الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
-
أخبار متعلقة
-
غزة: 44 شهيدا و 145 مصابا بغزة في 24 ساعة
-
إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة " المشاركين في معركة "نيرعوز"
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
-
مخاوف فلسطينية من مخطط لتفجير المسجد الأقصى
-
11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي للنصيرات وخانيونس
-
سموتريتش يجدد دعوته لاحتلال غزة وبن غفير يدعو لمنع الوقود والكهرباء
-
شهيدة ومصابون في قصف على النصيرات
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم