الأحد 2025-04-20 02:32 م
 

فيدان يلتقي وفدا من حماس في أنقرة

ا
جانب من اللقاء
 
الأحد، 20-04-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهذه الجهود، وذلك خلال لقائه وفدا من حركة حماس.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن فيدان بحث في أنقرة مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. 

اضافة اعلان


وتم خلال الاجتماع التأكيد أن إسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا أكثر كثافة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.


وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية، إنه "تم في اللقاء التأكيد أن مساعي طرد الفلسطينيين من وطنهم الأم لا يمكن قبولها".


واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا الوضع في الضفة الغربية، مع التأكيد أن "الخطوات التي تتخذها إسرائيل لجعل الاحتلال دائما وصلت إلى أبعاد تهدد السلام الإقليمي"، وتناول اللقاء كذلك الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.


RT

 
gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية وزير التربية والتعليم يوعز بإجراءات تتعلق بالمدارس

طائرة بوينغ 737 ماكس

عربي ودولي عودة طائرة بوينغ من الصين إلى أميركا بسبب حرب الرسوم الجمركية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يرحب بإعلان عُمان عن التوافق بين الولايات المتحدة وايران

ل

عربي ودولي "يونهاب": تعليق الرحلات الجوية لسلاح الجو الكوري الجنوبي

تعبيرية

أخبار محلية تخفيض أسعار الأراضي بمدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين

تعبيرية

أخبار محلية افتتاح مشروع فرز النفايات في دائرة تنمية أموال الأوقاف

مدخل مستشفى الجامعة الأردنية

خاص بالوكيل شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة

نقود

أخبار محلية "التنمية الاجتماعية" تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية



 
 





الأكثر مشاهدة