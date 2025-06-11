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قافلة "الصمود" التضامنية مع غزة تصل إلى طرابلس

استقبل الليبيون القافلة في ساحة الشهداء بطرابلس
استقبل الليبيون القافلة في ساحة الشهداء بطرابلس
 
الأربعاء، 11-06-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   وصلت قافلة "الصمود" التضامنية مع غزة والساعية إلى "كسر الحصار الإسرائيلي" إلى العاصمة الليبية الأربعاء، ضمن مسعاها للوصول إلى القطاع الفلسطيني عبر مصر.اضافة اعلان


ودخلت القافلة التي تضم مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى طرابلس صباحا. وقامت القافلة التي تضم 14 حافلة ونحو 100 مركبة تقريبا، برفقة دوريات للشرطة، بجولة من أمام ميدان الشهداء وطريق الشط الرئيسي، حيث تجمع المئات من سكان العاصمة لاستقبالها وإلقاء التحية على أفرادها.

ورفع المتجمعون لافتات تطالب برفع الحصار عن غزة، ورددوا شعارات "بالروح نفديك يا غزة" و"قادمون قادمون يا غزة قادمون".

وقال علاء عبد الرزاق (45 عاما)، وهو مهندس معماري كان من ضمن مستقبلي القافلة في طرابلس، إن "حضورهم يسعدنا، وهم يرغبون بتوصيل رسالة لفك الحصار عن غزة، وليس لأي هدف آخر".

واعتبرت سهير المقطوف أن الاستقبال الشعبي هو دليل على أن "الشعب الليبي ملتحم مع قافلة الصمود".
 
gnews

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