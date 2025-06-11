قافلة "الصمود" التضامنية مع غزة تصل إلى طرابلس

ودخلت القافلة التي تضم مئات الناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى طرابلس صباحا. وقامت القافلة التي تضم 14 حافلة ونحو 100 مركبة تقريبا، برفقة دوريات للشرطة، بجولة من أمام ميدان الشهداء وطريق الشط الرئيسي، حيث تجمع المئات من سكان العاصمة لاستقبالها وإلقاء التحية على أفرادها.
ورفع المتجمعون لافتات تطالب برفع الحصار عن غزة، ورددوا شعارات "بالروح نفديك يا غزة" و"قادمون قادمون يا غزة قادمون".
وقال علاء عبد الرزاق (45 عاما)، وهو مهندس معماري كان من ضمن مستقبلي القافلة في طرابلس، إن "حضورهم يسعدنا، وهم يرغبون بتوصيل رسالة لفك الحصار عن غزة، وليس لأي هدف آخر".
واعتبرت سهير المقطوف أن الاستقبال الشعبي هو دليل على أن "الشعب الليبي ملتحم مع قافلة الصمود".
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان وجرحى في قصف على خيمة نازحين في المواصي
-
إصابة فلسطينييْن برصاص الاحتلال شمالي القدس
-
الاعلام العبري: توقعات بالتصويت على حل الكنيست
-
إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود بحادثين منفصلين في خان يونس
-
78 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
-
زعيمة حزب الخضر الألماني تدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
-
المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى
-
الكنيست يصوّت على حلّ نفسه اليوم .. هل تنهار حكومة نتنياهو ؟