مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
 
 
