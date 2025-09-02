الثلاثاء 2025-09-02 10:39 ص
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

باحات المسجد الأقصى المبارك
باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الثلاثاء، 02-09-2025 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة