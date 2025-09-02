مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

10:34 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.