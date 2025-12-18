شكوك أوروبية في إمكانية التوافق على آلية تمويل أوكرانيا

وشبه دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي الوضع الحالي للتكتل بالأزمة المالية لعامي 2012-2013 وخطة الإنقاذ المالي لليونان في 2015.
وأعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، يوم 17 ديسمبر، بأن المفوضية الأوروبية قد سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، يقترح الاتحاد الأوروبي الحصول على قرض مشترك لصالح كييف، بحسب قوله.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سعت سابقاً للحصول على موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف. ويتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في صورة قرض، سيتعين على أوكرانيا سداده بشكل مشروط بعد انتهاء الصراع
