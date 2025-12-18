شكوك أوروبية في إمكانية التوافق على آلية تمويل أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسيين بأن المسؤولين الأوروبيين يشككون في قدرة دول الاتحاد على التوصل إلى حل وسط وإيجاد مصادر لتمويل أوكرانيا.

اضافة اعلان