 
السبت 2025-01-25 09:51 ص
 

مكان استشهاد السنوار في غزة يتحول إلى مزار وطني

مكان استشهاد السنوار
مكان استشهاد السنوار
السبت، 25-01-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري- قال صاحب المنزل الذي استشهد فيه قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار العام الماضي، إن شقته المدمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أصبحت مصدر جذب سياحي كبير للمعجبين بالسنوار بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أشرف أبو طه أنه عاد إلى حي "تل السلطان" في رفح في وقت متأخر من ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد وفاة السنوار بفترة قصيرة، ليجد أن أنقاض منزله تعج بالصحفيين والسكان على أمل رؤية الكرسي الذي التقطت مسيرة إسرائيلية لقطات للسنوار وهو يجلس عليه في لحظاته الأخيرة.

وأشار أبو طه إلى أن الكرسي الذي استشهد السنوار وهو يجلس عليه أصبح رمزا وطنيا فلسطينيا.

 

ووضع أبو طه وابنه الكرسي وسترة قالا إنها خاصة بالسنوار فوق أنقاض منزلهما.


وأضاف "الناس يقولون الآن إن الحي لم يعد اسمه تل السلطان، وإنما تل السنوار"، في إشارة إلى اسم الحي الذي يسكن فيه.

 
gnews

أحدث الأخبار

استمرار عدوان الاحتلال على جنين

فلسطين شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس

الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن

فلسطين تقديرات في إسرائيل بالإفراج عن الأسيرات بغزة خلال ساعات

تعبيرية

طب وصحة لفقدان الوزن- 7 نصائح اتبعها قبل الثانية عشرة ظهرًا

ا

عربي ودولي كشف النقاب عن "مخطط سري" لميلانيا ترامب

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الحل للصراع في السودان لا يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة

تعبيرية

أخبار محلية 4828 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

تعبيرية

منوعات قهوة بصحبة ثعبان.. مغامرة فريدة بمتجر في تايوان

مكان استشهاد السنوار

فلسطين مكان استشهاد السنوار في غزة يتحول إلى مزار وطني



 




الأكثر مشاهدة