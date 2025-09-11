استشهاد طفل بنيران الاحتلال في مخيم البريج

09:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745684 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة باستشهاد طفل بنيران جيش الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وتسارعت الحملة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إذ استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها "المناطق الإنسانية"، والتي يزعم أنها آمنة.



ويترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.