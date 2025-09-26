نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل

الوكيل الإخباري- رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة واستخدام "التجويع" استراتيجية حرب.

اضافة اعلان



وقال نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "انظروا إلى الاتهامات الخاطئة بالإبادة الجماعية، بأن إسرائيل تستهدف المدنيين، لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة".



واعتبر أن انتقاد إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة منذ نحو عامين في غزة هي عبارة عن "أكاذيب معادية للسامية".



وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال نصب مكبّرات للصوت في قطاع غزة يبثّ عبرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل أن يسمعه المحتجزون في القطاع.



وقال نتنياهو بالعبرية ثم الإنجليزية "لم ننساكم، ولو لثانية واحدة. شعب إسرائيل معكم. لن يهنأ لنا بال طالما أنكم لم تعودوا إلى دياركم".



وذكر نتنياهو عددا مما وصفها بـ"انتصارات حققتها إسرائيل" على حركة "حماس" وإيران ومؤيديهما، قائلا إن إسرائيل تريد إكمال المهمة "في أسرع وقت ممكن"، لإنهاء مهمتها في غزة.



وتابع "أقول لحماس ألقوا أسلحتكم وأطلقوا سراح جميع المحتجزين الآن".



واعتبر أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة "انتحار" لإسرائيل، مجددا التنديد باعتراف دول غربية بدولة فلسطين.