نتنياهو يتراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين 4 أسرى إسرائيليين

وأضافت القناة أن نتنياهو كان يدرس إمكانية حضوره إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين، وقد صدرت تعليمات ميدانية بالاستعداد لاستقباله، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة عدم الحضور.
ورجحت القناة أن يكون سبب إلغاء مشاركته هو احتجاج عائلات الأسرى على نشر أسمائهم قبل التأكد من هوياتهم، حيث هاجمت العائلات مكتب رئيس الوزراء بعد نشر الأسماء قبل صدور تقرير معهد الطب الشرعي.
ووفقًا لوكالة الأناضول، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو بشأن تقرير القناة 12. كما أشارت القناة إلى أنه قبل نحو 10 أشهر، طلب سكان مستوطنة "نير عوز" من نتنياهو زيارتهم، لكنه لم يفعل حتى الآن، رغم مرور أكثر من 500 يوم على الحرب.
يذكر أن الأسرى الأربعة، الذين تم تسليم جثامينهم إلى الصليب الأحمر جنوب قطاع غزة، كانوا من سكان كيبوتس "نير عوز" المحاذي للقطاع، حيث شارك سكان المستوطنة في مراسم استقبال الجثامين.
وأشارت تقديرات إلى أن نتنياهو، الذي لم يشارك سابقًا في أي مراسم استقبال للأسرى، ربما كان يهدف هذه المرة إلى استغلال الحدث لتحقيق مكاسب سياسية.
وخلال اليومين الماضيين، أصدر مكتب رئيس الوزراء عدة بيانات أكد فيها أن "الفضل يعود له شخصيًا، ولفريقه المفاوض، في إعادة 6 أسرى أحياء يوم السبت المقبل، و4 جثامين اليوم الخميس".
وفي وقت سابق اليوم، تسلم الصليب الأحمر الدولي الجثامين في منطقة بني سهيلا بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعود الجثامين إلى أفراد من عائلة بيباس، بالإضافة إلى الأسير عوديد ليفشتس، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهتها، حمّلت حركة حماس، في بيان الخميس، الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة، مؤكدة أنهم لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على أماكن احتجازهم، بينما "عاملتهم المقاومة في غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم".
الجزيرة
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