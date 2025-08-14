10 شهداء في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
واستشهدت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على خيمتها، بخانيونس جنوب قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى
-
الاحتلال الإسرائيلي يطرح 6 عطاءات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة
-
الصحة العالمية: نحو 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
-
الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا في سلفيت
-
الاحتلال يعتقل أسير محرر باقتحام مدينة قلقيلية
-
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما فعل الحلفاء بمدينة درسدن الألمانية
-
مصدر أمني إسرائيلي: شروط حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق
-
القسام تستهدف دبابتي "ميركافا" في خانيونس