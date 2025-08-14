10 شهداء في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال

الوكيل الإخباري- استشهد 8 مواطنين من عائلة واحدة، جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع البساتين بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.