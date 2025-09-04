3 شهداء من منتظري المساعدات شمالي رفح

10:25 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مجمّع ناصر الطبي بوقوع 3 شهداء وعدد من المصابين من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.





ومنذ الثاني من آذار/مارس الماضي، تُغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعةً دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدّس شاحنات الإغاثة على حدوده.



لكنها سمحت، قبل عدة أسابيع، بدخول كميات شحيحة جدًا من المساعدات، لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المُجوَّعين، في حين لا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.