الخميس 2025-12-04 10:56 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1987طنا فيما بلغت كمية الفواكه 717، والورقيات 248.
مجموعة من الخضار
الخميس، 04-12-2025 08:33 ص

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و35 قرشا، والبطاطا 15و35 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 50 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


