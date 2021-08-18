الأراضي والمساحة تحيل قضية إلى المدعي العام بعد شكوى وردت برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين ، انه يتم السير في إجراءات شكوى تقدم بها مواطن أمس الثلاثاء عبر برنامج الوكيل، نتيجة لخطأ موظف لتشابه الأسماء ، تسببت بخسارة أرض بقيمة تبلغ نحو 70 ألف دينار (أنقر هنا ) .

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وبين الصوافين الأربعاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أنه تم التواصل مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات للوقوف على الأمر من خلال التأكد من الرقم الوطني ، لاسترجاع حق المواطن .

وطمأن خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، صاحب الشكوى من خلال تشكيل لجنة تحقيق في القضية ، وتابع " سيتم إحالة القضية إلى المدعي العام للوقوف على ملابساتها ،من منطلق الواجب والمسؤولية" .