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الأربعاء، 11-10-2023 10:08 ص

الأونروا لـ الوكيل: غزة قد تشهد كارثة غير مسبوقة إذا لم يتم فتح أي ممر لوصول المساعدات الإنسانية

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الوكيل الإخباري - رصد
أكد المتحدث بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة الدكتور عدنان أبو حسنة، أن قطاع غزة سيشهد كارثة حقيقية غير مسبوقة إذا لم يتم فتح ممرات لوصول المساعدات الإنسانية.

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وأضاف أبو حسنة خلال اتصال هاتفي من غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة يقرر الاحتلال إغلاق جميع المعابر والممرات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة . 


وقال أبو حسنة إن الساعات القادمة ستشهد نفاذ الوقود في غزة وستخرج مستشفيات عن الخدمة مشيراً أنه إذا استمر الوضع في غزة على ما هو عليه ستصبح بلا غذاء خلال أسبوعين كحد اقصى . 

ونوه إلى اجتماعاً سيعقد اليوم في القاهرة بين الأونروا وجامعة الدول العربية لبحث سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح .


وأشار أن مدارس الأونروا تستضيف حاليا 200 ألف فلسطيني في 83 مدرسة كمراكز إيواء بغزة متوقعا ارتفاع أعداد النازحين .


 




 

 


 

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