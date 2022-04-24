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الأحد، 24-04-2022 11:37 م

الارصاد تكشف لـ الوكيل موعد انحسار الغبار

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان الحالة الجوية المغبرة التي شهدتها المملكة يوم امس لم تشهدها منذ  5 سنوات تقريبا .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ، ان هناك مناطق بالمملكة شهدت زخات خفيفة من المطر مساء اليوم الامر الذي ادى الى تحسن الاحوال الجوية .

وبين انه من المتوقع ان تشهد العديد من مناطق المملكة تساقطات مطرية خلال الساعات القادمة تكون رعدية احياناً ، وغزيرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بالمملكة .

وبين انه من المتوقع ان تعمل هذه الحالة الجوية على صفاء الاجواء من الغبار اعتباراً من الليلة ويوم غد الاثنين .

واشار ان يوم الثلاثاء ستتأثر المملكة في رياح غربية ستعمل على عودة الاجواء الى حالتها الطبيعية وانقشاع الغبار بشكل كبير بإذن الله تعالى . 

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