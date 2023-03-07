التعليم العالي: توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة للطلبة للحفاظ على جودة التعليم في الأردن

الوكيل الإخباري- رصد



أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب إن مجلس التعليم العالي قرر توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة البكالوريوس تسجيلها في جميع الجامعات والكليات الجامعية العام الماضي وتم تطبيقة في العام الدراسي 2022-2023.



وقال الخطيب عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" إنه يسمح للطلبة بتسجيل (18) ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (21) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل المعني و (10) ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (12) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الصيفي.



ونوه أن تعليمات الجامعات الداخلية أعطت حق للطالب الحاصل على تقدير جيد جدا بتسجيل 21 ساعة. وهذا لا يتنافى مع قرار مجلس التعليم العالي.



وأشار إلى أن انجاز 6 مواد دراسية في غضون 8 أسابيع امر غير منطقي، والهدف من القرار اعطاء الحق الكامل للمساقات والاستفادة منها وليس أن يتم تاخير تخرج الطالب وذلك لتنظيم أمور الطلبة.



وأفاد أن نسبة ضئيلة جدا التي تتمكن من تجاوز الـ18 ساعة في الفصل الصيفي.



ودعا الخطيب الطلبة بمتابعة صفحات ومواقع جامعاتهم الرسمية لمعرفة قرارات المجلس أولا بأول.



وكان قد ورد "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" شكوى من طالبة خريجة على الفصل الصيفي تم تاخير تخريجها بسبب قرار مجلس التعليم العالي بتوحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة في الفصل الواحد للطلبة.

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