الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة للطلبة للحفاظ على جودة التعليم في الأردن

الأمانة تُعلن عن تشغيل 10 مسارات جديدة باص عمّان - أسماء

تركيا.. تعرف على منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية

الصحة تدعو الأردنيين إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة

أكثر من 800 مشارك لغاية الآن في المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية الذي ينطلق اليوم

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام

الزراعة: استهلاك الأردن من لحوم العجول في رمضان يصل لـ 3750 طن

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح

من بينها المعلم .. مهن معرضة للخطر في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء، 07-03-2023 10:23 ص

التعليم العالي: توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة للطلبة للحفاظ على جودة التعليم في الأردن

07e0265d4f48eda9d32bad9baea395b9


الوكيل الإخباري- رصد

أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب إن مجلس التعليم العالي قرر توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة البكالوريوس تسجيلها في جميع الجامعات والكليات الجامعية العام الماضي وتم تطبيقة في العام الدراسي 2022-2023.

وقال الخطيب عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" إنه يسمح للطلبة بتسجيل (18) ساعة معتمدة كحد أقصى في الفصلين الأول والثاني من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (21) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل المعني و (10) ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الصيفي من كل عام جامعي، ويمكن تسجيل (12) ساعة معتمدة فقط في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الصيفي.

ونوه  أن تعليمات الجامعات الداخلية أعطت حق للطالب الحاصل على تقدير جيد جدا بتسجيل 21 ساعة. وهذا لا يتنافى مع قرار مجلس التعليم العالي.

وأشار إلى أن انجاز 6 مواد دراسية في غضون 8 أسابيع امر غير منطقي، والهدف من القرار اعطاء الحق الكامل للمساقات والاستفادة منها وليس أن يتم تاخير تخرج الطالب وذلك لتنظيم أمور الطلبة.

وأفاد أن نسبة ضئيلة جدا التي تتمكن من تجاوز الـ18 ساعة في الفصل الصيفي.

ودعا الخطيب الطلبة بمتابعة صفحات ومواقع جامعاتهم الرسمية لمعرفة قرارات المجلس أولا بأول.

وكان قد ورد "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" شكوى من طالبة خريجة على الفصل الصيفي تم تاخير تخريجها بسبب قرار مجلس التعليم العالي بتوحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة في الفصل الواحد للطلبة.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000000

أكثر من 800 مشارك لغاية الآن في المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية الذي ينطلق اليوم

1220222293113197840311

التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح

2 (1)

وزارة الاشغال توضح حول أزمة طريق إربد عمان - جسر سلحوب

2 (1)

مواطن أردني يناشد بإطلاق مبادرة لنشر كرات البذور الطينية في الأردن

120231110021903358010

الأمانة: رفع عدد الاعتراضات على مخالفات السير إلكترونيا يومياً إلى 1000 موعد

valet_parking_luxury_car

أمانة عمّان: ضبط أكثر من 70 شخصا يمارسون "الفاليت" دون ترخيص

أخبار متعلقة
1220222293113197840311

التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح