الحكومة لـ الوكيل : المزيد من الاجراءات التخفيفية بعد العيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي على الانخفاض الواضح في اصابات كورونا بالاردن نسبة الى الاسابيع السابقة .



واشار ان اعداد الوفيات انخفضت فقط الى 7 وفيات ، مشيراً ان المملكة لم تسجل خلال الـ 48 ساعة الماضية اية حالة وفاة ، كما انخفضت الادخالات الى المستشفيات ، اضافة الى انخفاض في الحالات النشطة .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ، ان ما يهمنا بالوقت الحالي عدم تسجيل وفيات والدخول الى المستشفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا .



مشيرا اننا كنا نسجل حوالي 100 حالة وفاة يومية ووصلنا الان الى مرحلة بعدم تسجيل اية وفاة خلال الـ 48 ساعة الماضية "فهذه نعمة من الله " ، وفق البلبيسي .



وشدد البلبيسي على ضرورة الاستمرار في تلقي الجرعات من اللقاح ، داعيا المواطنين بعدم التراخي عن تلقي باقي الجرعات ، مؤكداً استمرار مراكز التطعيم بعملها ، للوصول الى اكبر نسبة من التطعيم .



وبين البلبيسي انه من المتوقع خلال اليومين القادمين وصول دواء فايزر لعلاج كورونا يعطى عن طريق الفم وخارج المستشفيات وخلال الخمسة ايام الاولى من الاصابة ، وسيتم تأمينه لأي شخص يطلبه ، حيث يعطى في الحالات العالية الخطورة ، وللمصابين بأمراض مزمنة ، ولاشخاص غير مطعمين ، حيث سيكون الدواء مفيد جداً للعلاج .



واضاف انه في حال بقينا على هذه الوتيرة سيكون هناك اجتماع حكومي بعد العيد واقرار المزيد من الاجراءات التخفيفية ، مشيراً ان القرارات الباقية حالياً هي ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة ، واستمرار تلقي المطاعيم ضد كورونا .



وسجل الاردن اليوم انخفاضا كبيرا وملحوظا باعداد اصابات كورونا اليومية .



و تم الاعلان عن الايجاز الاسبوعي لاصابات كورونا حيث سُجل في الاردن الاسبوع الماضي 741 إصابة مقارنة مع 1731 حالة للأسبوع الوبائي رقم 13 السابق وبانخفاض حوالي 57 بالمئة.



وعدد الوفيات خلال الأسبوع 14 الممتد من 2 إلى 8 نيسان الحالي بلغ 7 حالات، مقارنة مع 17 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 13 بنسبة انخفاض 59 بالمئة.

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