الشياب: توزيع دوري لأطباء الاختصاص على المراكز الصحية ولا يوجد نقص بالأدوية

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، إنه سيتم تزويد مركز صحي ماركا الشامل بطبيب اخصائي جلدية قريباً، ليكون مع أطباء الاختصاص الموجودين من أمومة وطفولة وعظام.



وبيّن الشياب، عبر (برنامج الوكيل على راديو هلا) اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على توزيع أطباء الاختصاص على المراكز الصحية الأولية بشكل دوري، لتخفيف الضغط على المستشفيات، مضيفاً أن هناك منظومة لتزويد المراكز الصحية بأطباء أسرة، لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكل سهولة.

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وأشار إلى أنه يتم الآن العمل على تحويل المراكز الصحية الأولية لتكون شاملة، ويتم فيها تقييم المريض إذا كان يحتاج للمستشفى وإجراء تحويل له من قبل طبيب الإختصاص.



وأضاف الشياب، أن هناك منظومة سيتم تطبيقها قريباً لتوزيع أطباء اختصاص من طب الأسرة على المراكز الصحية بشكل كامل، منوهاً إلى أن الاعتماد على أطباء الأسرة في المراكز الصحية يكون بنسبة 80%.



وقال إن الوزارة تجري بشكل مستمر جولات ميدانية على جميع المراكز الصحية في المحافظات، وتعمل على تفقّد وتقييم كل الخدمات المقدمة في المراكز الصحية، مشيراً إلى أن هناك خطة لتغيير وصيانة مولدات الكهرباء جميع المراكز.



وحول نقص بعض الأدوية في المراكز الصحية الشاملة، بين الشياب أنه تم مؤخراً طرح عدة عطاءات لزيادة عدد العلاجات التي سوف توزع على المراكز الصحية وعلى المستودعات في المحافظات، مضيفاً أنه تم زيادة كميات العلاجات الموزعة على المركز بنسبة 90%.



وأشار، إلى أن عملية توزيع الادوية تتم من خلال لجان بمديريات الصحة، وتُقدّم الطلبات وتُرسل للمركز الصحي، مؤكداً أن كل العلاجات متوفرة بالمستودعات، ومنوهاً إلى أن النقص يكون لمدة لا تتجاوز الساعة لحين توريد الطلبيات من المستودعات.