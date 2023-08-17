الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: نزيل في مراكز الإصلاح يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

للطلبة الراغبين بالعمل في الخارج .. التخصصات المطلوبة إقليمياً

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية

الشياب: توزيع دوري لأطباء الاختصاص على المراكز الصحية ولا يوجد نقص بالأدوية

ضبط حفارتان مخالفتان تحفران ابار مخالفة في الشونة الجنوبية - صور

التخصصات الجامعية المطلوبة والمشبعة والراكدة لعام 2023 - أسماء

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الانخفاض ويصل لـ 3940 ميغاواط

الأمن: توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 38 سلاحاً حتى صباح اليوم

الخميس، 17-08-2023 10:25 ص

الشياب: توزيع دوري لأطباء الاختصاص على المراكز الصحية ولا يوجد نقص بالأدوية

42022213349685340487


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، إنه سيتم تزويد مركز صحي ماركا الشامل بطبيب اخصائي جلدية قريباً، ليكون مع أطباء الاختصاص الموجودين من أمومة وطفولة وعظام. 

وبيّن الشياب، عبر (برنامج الوكيل على راديو هلا) اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل على توزيع أطباء الاختصاص على المراكز الصحية الأولية بشكل دوري، لتخفيف الضغط على المستشفيات، مضيفاً أن هناك منظومة لتزويد المراكز الصحية بأطباء أسرة، لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكل سهولة.

اضافة اعلان


وأشار إلى أنه يتم الآن العمل على تحويل المراكز الصحية الأولية لتكون شاملة، ويتم فيها تقييم المريض إذا كان يحتاج للمستشفى وإجراء تحويل له من قبل طبيب الإختصاص. 

وأضاف الشياب، أن هناك منظومة سيتم تطبيقها قريباً لتوزيع أطباء اختصاص من طب الأسرة على المراكز الصحية بشكل كامل، منوهاً إلى أن الاعتماد على أطباء الأسرة في المراكز الصحية يكون بنسبة 80%.

وقال إن الوزارة تجري بشكل مستمر جولات ميدانية على جميع المراكز الصحية في المحافظات، وتعمل على تفقّد وتقييم كل الخدمات المقدمة في المراكز الصحية، مشيراً إلى أن هناك خطة لتغيير وصيانة مولدات الكهرباء جميع المراكز.

وحول نقص بعض الأدوية في المراكز الصحية الشاملة، بين الشياب أنه تم مؤخراً طرح عدة عطاءات لزيادة عدد العلاجات التي سوف توزع على المراكز الصحية وعلى المستودعات في المحافظات، مضيفاً أنه تم زيادة كميات العلاجات الموزعة على المركز بنسبة 90%. 

وأشار، إلى أن عملية توزيع الادوية تتم من خلال لجان بمديريات الصحة، وتُقدّم الطلبات وتُرسل للمركز الصحي، مؤكداً أن كل العلاجات متوفرة بالمستودعات، ومنوهاً إلى أن النقص يكون لمدة لا تتجاوز الساعة لحين توريد الطلبيات من المستودعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8346

التعليم العالي يوضح للطلبة الناجحين في التوجيهي بشأن التسجيل بالجامعات

999

محافظ العقبة: السيطرة على حريق كبير بمستودعات تخزين ولا خسائر بشرية

0L5A8806

الكهرباء الوطنية: لا خطورة لخطوط الضغط العالي على المواطنين وهي ضرورية للمنظومة الكهربائية

357520930_664903809015593_2825080755288181439_n

الكوفحي: أعمال الحفريات في إربد شارفت على الانتهاء وبنسبة إنجاز 90%

635695597699160000

بلدية إربد: أكثر من 100 آلية لجمع النفايات.. وخطة لاستحداث 4 إشارات مرور جديدة

000

تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

أخبار متعلقة
إعطاء القاح

صحة العاصمة: دوام الأطباء والممرضين في المراكز الصحية للساعة 4 عصراً

وزارة المياه والري1

وزارة المياه: 3 مليون متر مكعب استخدامات المملكة يومياً من المياه