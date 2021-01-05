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الثلاثاء، 05-01-2021 12:20 م

البحث مع هيئة تنظيم النقل البري

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

خخخخ


الوكيل الإخباري - كشف المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، أن المؤسسة تعتزم على اتخاذ عدة إجراءات بشأن عاملي قطاع النقل العام .

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وبين المجالي، الثلاثاء،  في حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم البحث في هذا الشأن مع هيئة تنظيم النقل البري ، ليتم شمول هذه الفئة تحت مظلة الضمان الاجتماعي .

 

وقال للإعلامي محمد الوكيل " تم تعديل قانون الشمول ، حيث أن العمل في قطاع النقل العام يتم من خلال شركات ، أو من خلال ضمان مركبة نقل عام ، وستصدر تعليمات لشمول فئة سائقي القطاع قريبا".

 

" سيكون هنالك عبء مادي كبير على هذه الفئة ، لذلك سيتم العمل من خلال شرائح من أجل تشجيعهم على الاشتراك ، والذي قد تصل قيمته إلى 10 دنانير فقط ، بدلا من مبلغ 60 دينارا على سبيل المثال " ، بحسب المجالي.

 

 

 


 




 

 


 

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