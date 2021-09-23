الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون الأردني البولندي بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى

أسعار الذهب الخميس 23/9/2021

وفيات الخميس 23/9/2021

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

الصحة تكشف شرط اخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

نجوى كرم في جرش يشعل تويتر اليوم

موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 23-09-2021 10:19 ص

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

333363_60_1629226193
العميد فراس الصعوب


الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الصعوب إلى أهمية تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال بالعاصمة عمان للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية خاصة في وقت الذروة الصباحية .

اضافة اعلان

 

وبين الصعوب الخميس عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن إدارة السير تعمل جاهدة للحفاظ على الحركة المرورية تحسّبا من وقوع الحوادث ومنع الكثافة المرورية.

 

" يجب أن يتواجد رقباء السير على المداخل المغذية الفرعية لشارع الاستقلال تحسبا من اتخاذ إجراءات مرورية في حال عدم السيطرة على الكثافة المرورية ، خاصة فيما يتعلق بإشارة شارع الاستقلال ما يؤثر على شارعي الاستقلال وشارع الجيش".

 

جاء ذلك ردا على شكوى مواطن تفيد بوجود أزمة مرورية صباحية بشكل يومي في شارع الاستقلال ، لافتا أن أحد رقباء السير يساهم في تلك الأزمة ما يثير استياء السائقين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920215134748301407498

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

3352cb04-5f22-4484-96cb-fd2d6ea68d41

توضيح من الضمان بشأن صرف تعويض الدفعة الأولى

لقاح

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا في المفرق

8202122104448779224610

وزير العمل لـ برنامج الوكيل: الأردنيون يقبلون على العمل بالفنادق - فيديو

92021114457711742169

أبو قديس يوجه مدير تربية بني عبيد للوقوف على شكوى مواطن - فيديو

وزارة التربية والتعليم

التربية تستجيب لمواطن بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل