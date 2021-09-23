العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الصعوب إلى أهمية تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال بالعاصمة عمان للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية خاصة في وقت الذروة الصباحية .
وبين الصعوب الخميس عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن إدارة السير تعمل جاهدة للحفاظ على الحركة المرورية تحسّبا من وقوع الحوادث ومنع الكثافة المرورية.
" يجب أن يتواجد رقباء السير على المداخل المغذية الفرعية لشارع الاستقلال تحسبا من اتخاذ إجراءات مرورية في حال عدم السيطرة على الكثافة المرورية ، خاصة فيما يتعلق بإشارة شارع الاستقلال ما يؤثر على شارعي الاستقلال وشارع الجيش".
جاء ذلك ردا على شكوى مواطن تفيد بوجود أزمة مرورية صباحية بشكل يومي في شارع الاستقلال ، لافتا أن أحد رقباء السير يساهم في تلك الأزمة ما يثير استياء السائقين.
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