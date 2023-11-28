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الثلاثاء، 28-11-2023 08:55 ص

اهالي غزة يحذرون عبر " برنامج الوكيل " من كارثة قادمة للقطاع ! - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر مراسل وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا - في قطاع غزة الاستاذ خضر الزعنون ( المتواجد في شمال غزة حالياً ) ، من كارثة قادمة الى القطاع بسبب تعطل عمل البلديات .

ونقل الزعنون لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الثلاثاء، مناشدات رؤساء البلديات في قطاع غزة من كارثة بيئية وانسانية قادمة بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود لتشغيل مضخات الصرف الصحي التي تقوم بضح مياه الصرف الصحي الى البحر .

واشار الزعنون الى المناشدات من تكدس النفايات في شوارع القطاع بسبب غياب عمال النظافة وعدم قدرة مركبات البلديات على العمل لجمع القمامة لعدم توفر الوقود لتشغيلها ، اضافة الى الدمار الهائل في البنية التحتية والشوارع بسبب قصف الاحتلال .

كما نقل الزعنون مناشدات الدفاع المدني في غزة لتوفير معدات مناسبة وادخالها الى القطاع للمساعدة على انتشال جثامين الشهداء التي لا يزال بعضها تحت الانقاض بسبب عدم توفر هذه المعدات المناسبة لانتشالها .

وفي هذا السياق اكد الزعنون انه قد تم خلال الايام الماضية انتشال جثامين 150 شهيداً من تحت انقاض المنازل المدمرة جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي خاصة في شمال قطاع غزة .

واكد الزعنون على حاجة اهالي القطاع لما يقيهم من برد الشتاء ، مشيراً ان المساعدات التي تدخل القطاع لا تشمل مصادر الايواء مثل الاغطية والفراش والملابس الشتوية ، مؤكداً على النقص الحاد في جميع المواد الاولية والادوية في القطاع .

وتطرق الزعون الى الفرق بالمعاملة الحسنة للمحتجزين الاسرائليين من قبل حركة حماس التي تعكس اخلاق المواطن المسلم والعربي ، والمعاملة السيئة التي يلقاها الاسرى الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال ، وهو امر شاهده العالم اجمع عبر الفيديوهات التي نشرتها المقاومة عند اطلاق سراح اسرى الاحتلال الاسرائيلي .

وفي نهاية حديثه اشار الزعنون الى الخروقات التي يرتكبها الاحتلال خلال ايام الهدنة ومنها سماع اطلاق قذيفة مدفعية وعيارات نارية في مناطق شمال غزة ، صباح اليوم الثلاثاء ، اضافة الى الخروقات السابقة ومنها منع ادخال شاحنات الوقود الى القطاع وغيرها من الخروقات التي تم تسجيلها .

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