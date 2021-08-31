الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

اكتشاف سلالة كورونا جديدة شديدة التحور في نيوزلندا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

جريمة مروعة.. ضابط في القوات السورية يفجر طبيبا

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوطات جديدة

الثلاثاء، 31-08-2021 10:45 ص

برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

14ba685e-fdc8-4819-81df-750c764d08a4


الوكيل الإخباري - يعود برنامج الوكيل والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" إلى موعده السابق اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 1/9/2021 حيث سيبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ، وذلك من الأحد إلى الخميس.

اضافة اعلان

 

ويطل الإعلامي محمد الوكيل عبر أثير "راديو هلا" ، ليتواصل مع المواطنين من منطلق الواجب والمهنية لخدمتهم والوقوف على مطالبهم ، والتواصل مع المسؤولين للارتقاء بالوطن والمواطن على حدّ سواء .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1303026603_3_1_1_1_photo

تعطل كاميرا إشارة ضوئية في عمان يربك السائقين

820211595126283154798

الحجز التحفظي على المركبات يثير استياء مالكيها

82021211104273480464

مطالبة بتنظيم عملية بيع القهوة على الطرق

9999998756498765498756498765498765432333-678x381

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

820211714722714031549

الهوية الرقمية تشمل حملة الأرقام الشخصية من غير الأردنيين

aad9a7ed-7493-4535-8e1f-9b1a438a787e

الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

أخبار متعلقة
1303026603_3_1_1_1_photo

تعطل كاميرا إشارة ضوئية في عمان يربك السائقين

820211595126283154798

الحجز التحفظي على المركبات يثير استياء مالكيها

82021211104273480464

مطالبة بتنظيم عملية بيع القهوة على الطرق

9999998756498765498756498765498765432333-678x381

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

820211714722714031549

الهوية الرقمية تشمل حملة الأرقام الشخصية من غير الأردنيين

aad9a7ed-7493-4535-8e1f-9b1a438a787e

الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية