برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

الوكيل الإخباري - يعود برنامج الوكيل والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" إلى موعده السابق اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 1/9/2021 حيث سيبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ، وذلك من الأحد إلى الخميس.

اضافة اعلان

ويطل الإعلامي محمد الوكيل عبر أثير "راديو هلا" ، ليتواصل مع المواطنين من منطلق الواجب والمهنية لخدمتهم والوقوف على مطالبهم ، والتواصل مع المسؤولين للارتقاء بالوطن والمواطن على حدّ سواء .