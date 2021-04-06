برنامج الوكيل يطرح مشكلة سكن طالبات جامعة الحسين بن طلال ورئاسة الوزراء تتابع

الوكيل الاخباري - اشتكى احد اولياء امور الطلبة في جامعة الحسين بن طلال عبر برنامج الوكيل من مطالبة ادارة الجامعة لابنته بدفع اقساط سكن الطالبات الداخلي علما بان الطالبة لم تتواجد في السكن نظرا لاعتماد التعليم عن بُعد .

اضافة اعلان



وطالب ولي أمر الطالبة باعادة النظر في مستحقات السكن نتيجة لعدم التواجد خلال السكن طوال الفترة الماضية .

من جانبه اكد الدكتور عاطف الخرابشة رئيس جامعة الحسين بن طلال ان الطالب يدفع 250 دينار لكل فصل بدل سكن تقرر خصم 50% من المبلغ ليكون المبلغ كل فصل 125 دينار .

واشار الخرابشة ان سكن الطالبات يتبع لشركة تطوير معان مؤكدا ان الشركة تطالب الطلبة بدفع المبالغ المستحقة وليس الجامعة .

وتابع فيصل ملكاوي مستشار رئيس الوزراء القضية عبر برنامج الوكيل ووعد بحل المشكلة والوقوف على حيثيات هذا الملف .