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الثلاثاء، 20-06-2023 10:02 ص

بعد تكرار الإصابة بلدغات الأفاعي .. الصحة تتخذ إجراءات جديدة

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الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير مدير مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد حوارات إن الأمصال المضادة للسم الأفاعي متوفر في الوزارة ويتم توزيعه للمستشفيات بشكل دوري .اضافة اعلان


وأضاف حوارات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن مصل الأفاعي يتم شرائه من خلال عطاءات سنوية لوزارة الصحة ويجب أن تكون الأمصال مسجلة وموافق عليها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ونوه أن المصل المضاد المتوفر في الأردن يستخدم للدغة افعى فلسطين ومجموعة أفاعي اخرى مشيراً إلى وجود 7 أنواع أفاعي في الاردن .

وذكر أن وزارة الصحة طالبت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسجيل أمصال مضادة للدغة أفعى الحراشف المنشارية أو السماح باستخدامها لغاية أن يتم الموافقة عليه لافتا أنه سيكون متوفر قريباً في وزارة الصحة.

من جهته حذر خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي من انتشار الأفاعي بين الأحياء السكنية في الاردن .

وقال الجيزاوي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء إنه تم التعامل مع 37 إصابة بلدغات أفاعي فلسطين وأفاعي الحراشف المنشارية منذ بداية العام الحالي.

وأكد أن أفعى الخبيث الأسود أخطر انواع الافاعي المتواجدة في الاردن وتحتوي على أربعة سموم .

 




 

 


 

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