بعد سماع شكوى طبيب امتياز وزير الصحة يتخذ قرارا عاجلا

الوكيل الإخباري - ثمّن أحد الأطباء المتدربين (الامتياز) ، جهود ومتابعة "برنامج الوكيل" ، بعد قرار وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أمس الأربعاء ، القاضي بصرف مكافآت للأطباء المتدربين (الامتياز) في الطب البشري وطب الاسنان الذين تم الحاقهم بالعمل خلال عام 2019 في مستشفيات الوزارة.

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وكان "طبيب امتياز " تواصل عبر البرنامج والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، في وقت سابق ، لمناشدة وزارة الصحة بصرف تلك المكافآت الشهرية ، ما أدّى إلى استجابة عاجلة ، واتخاذ قرار فوري ، بهذا الشأن.



وجاء في قرار الدكتور عبيدات ، صرف المكافآت الشهرية لمن لم تصرف لهم، والبالغ عددهم 1155 طبيب امتياز، وذلك اعتبارا من تاريخ المباشرة، ولغاية انهاء فترة التدريب المقررة.



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