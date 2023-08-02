تجنباً لوقوع كارثة .. الأمانة تزيل جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

الوكيل الاخباري - رصد

أكد رئيس قسم الجسور في أمانة عمان الكبرى المهندس هاني المراشدة إنه تم إزالة جسر المشاة الواقع على شارع الجيش عند بوابة مجمع المحطة "للسرافيس" قبل أسبوعين بالتعاون مع الجهات المختصة بسبب حادث تصادم أدى لتصدعات وأضرار بالجسر وذلك حفاظاً على السلامة العامة.



وقال المراشدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء إن آلية ثقيلة اصطدمت في الجسر مما أدى تصدعات في أعمدة الجسر وتقرر حينها إزالة الجسر بشكل فوري تجنبا لسقوطه أو أي حوادث أخرى.



ونوه أن نفس الواقعة حدثت بجسر مشاة بين إشارات السادس والسابع مما أدى إلى إزالته وذلك نتيجة لحادث اصطدام في الجسر .



وأكد أنه تم طرح عطاءين لإنشاء جسري مشاة بديلين في شارع الجيش والمنطقة بين إشارات السابع والسادس وخلال شهرين كحد أقصى سيتم إحالة العطاءين .

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