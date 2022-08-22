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الإثنين، 22-08-2022 10:08 ص

تفاصيل تعديل أسس إيصال التّيار الكهربائي على حساب فلس الريف

برج


الوكيل الإخباري - رصد - قال مدير الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة، إن الخدمات التي تُقدمها المديرية، تركز على إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم.

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وبيّن السعايدة، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الاثنين، أن تعديلات مجلس الوزراء التي تمت أمس الأحد، حسّنت من الخدمات المقدمة للمواطنين، لتشمل إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكنية المكونة من 5 منازل بحد أدنى، وتزويدها بشبكات ضغط منخفض ومتوسط ومحطات تحويل مجاناً دون أن يتحمّل المواطنون أي تكاليف. 


وأكد على أن الإضافة في القرار هو أن أي تجمع سكني مكوّن من 5 منازل على الأقل ويحتاج إلى محطات تحويل وخطوط ضغط متوسطة أو منخفضة سوف تُقدم له مجاناً من خلال المديرية، بمعدل 6 آلاف دينار لكل منزل. 


وقال السعايدة إنه كان التجمع يحتاج فقط الى أعمدة ضغط منخفض فإن فلس الريف يتحمل 3 مبلغ  آلاف دينار عن كل منزل.


ونوه إلى أن المديرية تقوم بايصال التيار الكهربائي للأسر الفقيرة التي تقع منازلها داخل حدود التنظيم، إلى جانب تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمستفيدين من صندوق المعونة، والمباني التي تقام بمبادرات ملكية، وايصال التيار للمشاريع الاستثمارية التي تخلق فرص عمل. 

وحول التعرفة، بين أن التعرفة على حساب فلس الريف هي موحدة للسكني، سواء من خلال فلس الريف أو شركات الكهرباء.

 




 

 


 

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