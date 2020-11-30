دفع الإيجار كابوس يؤرق أردنيين وعائلات مهددة بالشارع

الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" يتلقى شكاوى المواطنين ، الذين ضــاقت بهم السبل ، وانقطـعت بهم الأسباب في ظلّ جائحة كورونا ، الأمر الذي حال دون تمكّنهم من دفع إيجار منازلهم .
البرنامج ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ومن منطلق إنساني، وعملا بالمسؤولية المجتمعية ، ناشد مالكي المنازل بالتخفيف على المواطنين ، الذين يبحثون عن أمل ، نتيجة لأوضاعهم المالية "الصعــبة ".
وخلال الفترة الماضية ، انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية على البرنامج ، من قبل عائلات ، لم تجد منبرا لبثّ همومها إلا من خلال "برنامج الوكيل" ، حيث عمد العديد من مالكي المنازل على قطع المياه والكهرباء عن المستأجرين ، كوسيلة ضغط من أجل "الدفع" ، مقابل الإيجار، حيث أضحى كابوسا يؤرق أردنيين .
ولم تقتصر الشكاوى على أرباب الأسر ، بل امتدّت إلى سيدات أردنيات ، ناشدنّ من أجل الوقوف مع أزواجهنّ ، حيث باتت حياة عائلاتهنّ مهددة بالشارع ، لعدم القدرة على دفع "الأجرة " .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة