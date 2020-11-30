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الإثنين، 30-11-2020 10:58 ص

بسبب كورونا

دفع الإيجار كابوس يؤرق أردنيين وعائلات مهددة بالشارع

تبك
توضيحية


الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" يتلقى شكاوى المواطنين ، الذين ضــاقت بهم السبل ، وانقطـعت بهم الأسباب في ظلّ جائحة كورونا ، الأمر الذي حال  دون تمكّنهم من دفع إيجار منازلهم .

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البرنامج ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ومن منطلق إنساني، وعملا بالمسؤولية المجتمعية ، ناشد مالكي المنازل بالتخفيف على المواطنين ، الذين يبحثون عن أمل ، نتيجة لأوضاعهم المالية "الصعــبة ".

 

وخلال الفترة الماضية ، انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية على البرنامج ، من قبل عائلات ، لم تجد منبرا لبثّ همومها إلا من خلال "برنامج الوكيل" ، حيث عمد العديد من مالكي المنازل على قطع المياه والكهرباء عن المستأجرين ، كوسيلة ضغط  من أجل "الدفع" ، مقابل الإيجار، حيث أضحى كابوسا يؤرق أردنيين  .

 

ولم تقتصر الشكاوى على أرباب الأسر ، بل امتدّت إلى سيدات أردنيات ، ناشدنّ من أجل الوقوف مع أزواجهنّ ، حيث باتت حياة عائلاتهنّ مهددة بالشارع ، لعدم القدرة على دفع "الأجرة " .

 

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