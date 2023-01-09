سائقو التاكسي: ضمان المركبات مرتفع .. والنقابة: أقساط شهرية تصل لـ 600 دينار

الوكيل الإخباري - قال سائق التاكسي عزام أبو يامن من الزرقاء، إن الضمان اليومي للتاكسي يصل إلى 32 ديناراً، مشيراً إلى أن السائق لا يبقى له الا مبلغ بسيط لا يتجاوز دينارين بعد دفع الضمان وتعبئة البنزين.

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وبيّن أبو يامن، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الاثنين، أن أصحاب مكاتب التاكسي لا يقبلون تخفيض قيمة الضمان اليومي، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية بعد يوم عمل لأكثر من 16 ساعة.



ونوه إلى أن ضمان المركبة من مكتب وليس من صاحب تاكسي، موضحاً أن هذا هو سبب رفع الضمان اليومي.

من جهته قال نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، إن ضمان سيارات التاكسي العادية يتراوح من 18-20 ديناراً، أما مركبات الهايبرد من 28-30 ديناراً لأنها توفر بنزين.



وأشار أبو حيدر، إلى أن قسط مركبات التاكسي الهايبرد الشهرية يصل إلى 600 دينار يتحملها صاحب المكتب، موضحاً أن مسألة الضمان تخضع للعرض والطلب.



وبيّن أن النقابة تجتمع مع أصحاب مكاتب التاكسي وتدعوهم إلى التخفيف عن السائقين، مؤكداً أن الطرفين بحاجة لدعم.



وحول دعم المحروقات الذي خُصص للمركبات العمومي، أكد إنه غير مجدٍ لأنه لا يتجاوز 160 قرشاً كل يوم، موضحاً أن الدعم يكون على رقم المركبة، ويتم تفويض السائق بتعبئة البنزين.



وأشار إلى أن 80% من مركبات التاكسي في الأردن مرهونة للبنوك بسبب الأقساط الشهرية، وهو ما يؤثر على صاحب التاكسي والسائق.



ودعا أصحاب مكاتب التاكسي وأصحاب المركبات إلى تخفيف الضمان عن السائقين ليتمكنوا من توفير قوت يومهم.

