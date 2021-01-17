نصير لـ الوكيل: 800 مواطن تلقوا لقاح كورونا في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري –

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قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة ماجد نصير، إن 800 مواطن تلقوا لقاح كورونا في مستشفى الأمير حمزة منذ يوم الأربعاء الماضي.وأكد نصير خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أنه لم تسجل أي مضاعفات لدى متلقي اللقاح.وأضاف نصير: "يفضل وجود مرافق واحد لكبار السن"، مؤكدا أن هناك مدخل منفصل عن المستشفى لتلقي المطعوم ولا يختلط متلقي اللقاح بمراجعي المستشفى".ولفت إلى أن الإقبال جيد على تلقي المطعوم حتى اللحظة، وأن عملية التطعيم منظمة.