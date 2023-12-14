صحفي من جنين: جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال غير معلن على مدينة جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي من جنين إن جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث يواصل استهداف مدينة ومخيم جنين من خلال القصف والقتل والتخريب والاعتقال وتدمير البنية التحتية للمقاومة .

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وأضاف السمودي خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يغلق منافذ مدينة جنين ويمنع الحركة ويفرض حظر تجوال غير معلن مؤكداً أن الهلال الأحمر الفلسطيني لم يتحرك إلا بموافقة الاحتلال .



وأشار إلى أن عشرات العائلات في جنين محاصرة ومعزولة عن العالم وسط ظروف قاسية وبحراسة إسرائيلية مشددة .



وأوضح أن جيش الاحتلال يدعي أنه يهدف في هذه العمليات العسكرية بجنين الوصول إلى المقاومين وذلك من خلال إرسال 1400 جندي إسرائيلي في الاقتحامات اليومية.



وأكد أن جيش الاحتلال فشل بالوصول إلى المقاومين بجنين ومخيمها منوهاً أن قوات الاحتلال تستخدم أسلوب العقاب الجماعي .



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن صباح اليوم استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.

