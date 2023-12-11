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الإثنين، 11-12-2023 09:53 ص

خبير بالشؤون العسكرية لـ الوكيل: إسرائيل فشلت عسكرياً واستخباراتياً وادارياً بقطاع غزة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الإسرائيلية العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي إن إسرائيل فشلت عسكرياً في شمال قطاع غزة واستخباراتياً في جنوبه وادارياً بسبب خسائرها البشرية وإصابة جنود جيشها في الحرب.

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وأضاف الدبوبي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في جميع مناحي قطاع غزة ولا تقتصر على منطقة ما . 


ولفت أن التوغل البري للجيش الإسرائيلي داخل المناطق المبنية على عكس السابق الذي كان يقتصر على المناطق الزراعية في غزة، معتبراً ذلك لصالح المقاومة مما يؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.


وأكد أن إسرائيل مصرة على إنهاء المهمة بالقضاء على حماس في قطاع غزة بالرغم من خسائرها البشرية بالحرب وذلك بسبب الضغط الخارجي والداخلي عليها. 


وأشار إلى أن المقاومة هي التي تدير المعركة مع جيش الاحتلال بقطاع غزة مؤكداً أن المقاومة تحتفظ بحق الرد على كل تحركات الاحتلال.


وأضاف أن المقاومة أجبرت القيادة الإسرائيلية على تحريك جنودها إلى جنوب غزة قائلا إن "المعارك في خان يونس لن تكون سهلة ولكن خطاب أبو عبيدة واثق، وستحقق المقاومة خسائر في جيش الاحتلال".


وتوقع أن القادم سيكون أسوأ في قطاع غزة لأن إسرائيل قادمة على تهديد وتسعى لتحقيق هدفها بإصرار قبل نهاية العام الحالي مشيرا إلى أن المقاومة مصرة أيضاً على المقاومة لغاية الوصول للنصر أو آخر شهيد.


وختم أن جيش الاحتلال يعلم أن المعركة لم تبدأ بعد مع المقاومة بعدة مناطق بالجنوب برغم أن المعركة مضى عليه ثلاثة شهور مؤكداً أن إسرائيل تحاول بكل الطرق لإنهاء الحرب قبل بداية العام الجديد 2024. 


 




 

 


 

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