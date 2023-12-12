صحفي من غزة لـ الوكيل يتحدث عن ظروف إنسانية مؤلمة يعيشها النازحون

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي عبد الناصر أبو عون من قطاع غزة إن مدينة رفح شهدت فجر اليوم قصفاً إسرائيلي جوي عنيف رافقه قصف مدفعي.

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وأضاف أبو عون خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن إحدى الغارات الإسرائيلية المكثفة استهدفت منزلاً ارتقى على اثره أكثر من 18 شهيداً وعشرات الجرحى.



ونوه أن جيش الاحتلال يكثف قصفه لمناطق جنوب غزة مؤكداً أن أهدافه بالقصف تتركز على المناطق ذات الكثافة السكانية والمستشفيات.



وأوضح أن مدينة رفح لا يوجد بها مستشفيات وكان أهالي رفح يطالبون ما قبل الحرب بإنشاء مستشفى، قائلاً إنه "تم خلال الحرب تحويل كل المراكز الصحية إلى مستشفيات بإمكانيات منعدمة".



وتابع" النازحون في رفح يشهدون ظروفاً صعبة من نساء وأطفال وكبار سن بلا طعام وماء ومأوى حيث بلغ عدد النازحين إلى رفح لغاية الآن مليون نسمة".



وحول فتح معبر كرم أبو سالم اليوم، أشار إلى أن الاحتلال قرر فتح المعبر لتفتيش جميع المساعدات التي ستدخل القطاع.



وطالب بفتح معبر رفح للتمكن من نقل المصابين جراء العدوان الإسرائيلي من غزة إلى مصر ومن مصر إلى الدول العربية الأخرى .



وختم أن المقاومة لا تريد التوصل إلى هدنة في غزة وإنما تطالب بوقف كامل لإطلاق النار .