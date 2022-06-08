فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - فزع مواطنون عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" للتبرع بالدم للطفل جاد جمال محمد نصرالله في مركز الحسين للسرطان .

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حيث ناشد والد جاد اليوم الاربعاء الاردنيين التبرع بالدم لطفله الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ويعاني من إصابته بمرض نادر يسمى "بلاستيك أنيميا" إثر إصابته بفيروس كورونا .



وأشار والد الطفل أن ابنته جنى التي يبلغ عمرها 12 عام تبرعت لأخيها بالنخاع الشوكي ومن ثم تم إجراء عملية جراحية لزرع النخاع لابنه جاد .



وقال إن طفله جاد إثر إجراء العملية الجراحية بحاجة إلى صفائح الدم بشكل دائم.



ودعا " الإعلامي محمد الوكيل " الأردنيين التوجه إلى مركز الحسين للسرطان للتبرع بالدم .