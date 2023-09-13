لافتة إنسانية لطبيب أردني.. هذه قصة الطبيب صبح

الوكيل الإخباري - رصد

أثارت مبادرة الطبيب أنس سالم صبح بإطلاق خط للتواصل معه من أجل تقديم استشارات طبية مجانية أو إيقافه على الطريق إعجاب الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب الطبيب الأردني على مركبته "إذا كنت بحاجة لاستشارة طبية مجانية أوقفي أو اتصل على 0798049180"، في لافتة إنسانية هدفها تقديم الاستشارات للمرضى والمواطنين غير القادرين على تحمل كشفية مراجعة الطبيب أو لقراءة تحليل أو فحص طبي، وفق ما أفاد به الطبيب صبح.



وقال الطبيب صبح عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء، إنه أطلق هذه المبادرة منذ نحو 3-4 سنوات ويتلقى العشرات من الاتصالات ورسائل الاستشارات يوميا عبر واتساب، لافتا إلى أن المئات من المرضى استفادوا من مبادرته لتقديم الاستشارات المجانية، وهناك العديد من الأشخاص أوقفوا مركبته للحصول على استشارة مرضية أو مساعدة طبية وخاصة أنه يحمل معه حقيبة طبية تضم أجهزة طبية مثل مقياس الحرارة وجهاز الضغط والسكري وغيرها من الأمور الأساسية التي يحتاجها كطبيب.



وأضاف أنه تخرج من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منذ نحو 6 سنوات، وهو يعمل كطبيب عام في مركز عمّان الشامل لحساب وزارة الصحة منذ نحو عامين ونصف، وهو يسعى للمواءمة بين عمله في المركز والرد على الاستشارات حسب أهميتها (طارئة أو غير طارئة).



وأشار الطبيب صبح إلى أنه يطمح للتوسع بالمبادرة من خلال تشكيل فريق يتكون من عدد من الأطباء من كافة الاختصاصات للمساعدة بالرد على الاستشارات خارج اختصاصه أو مجاله أو من خلال إنشاء موقع إلكتروني لتقديم استشارات مجانية للمرضى، مبينا أنه يستشير أطباء آخرين من أجل الرد على الاستشارات التي ترد إليه خارج تخصصه.



وعبر الطبيب عن سعادته بانتشار مبادرته بين المواطنين، موضحا أنه يشعر بالسعادة أثناء مساعدته للمرضى مستذكرا مواقف الأشخاص الذين ساعدهم والمشاعر الحقيقية التي يبادلونه إياها والدعاء له بالخير.



ولفت الطبيب صبح إلى أن مبادرته جاءت للتضامن مع أفراد المجتمع من باب الإنسانية وحب مساعدة الناس ونشر الخير.

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